Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии провели операцию подростку с редким синдромом Пейтца-Егерса

Врачи Республиканской детской клинической больницы успешно прооперировали подростка с редким наследственным заболеванием ЖКТ, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. 14-летнюю девочку госпитализировали в хирургическое отделение с кишечной непроходимостью.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ранее у пациентки установили синдром Пейтца-Егерса — редкое наследственное заболевание, которое характеризуется ростом полипов в ЖКТ и повышенным риском развития злокачественных новообразований. При проведении колоноскопии врачи обнаружили шесть полипов в толстом кишечнике, которые затем удалили.

Гистологическое исследование показало, что новообразования оказались доброкачественными. Состояние подростка улучшилось, и на следующий день она была выписана домой.

Новости компаний Все