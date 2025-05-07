В Удмуртии провели операцию подростку с редким синдромом Пейтца-Егерса

Врачи Республиканской детской клинической больницы успешно прооперировали подростка с редким наследственным заболеванием ЖКТ, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. 14-летнюю девочку госпитализировали в хирургическое отделение с кишечной непроходимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Ранее у пациентки установили синдром Пейтца-Егерса — редкое наследственное заболевание, которое характеризуется ростом полипов в ЖКТ и повышенным риском развития злокачественных новообразований. При проведении колоноскопии врачи обнаружили шесть полипов в толстом кишечнике, которые затем удалили.

Гистологическое исследование показало, что новообразования оказались доброкачественными. Состояние подростка улучшилось, и на следующий день она была выписана домой.