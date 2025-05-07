В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Чечни Кадыровым

Президент Владимир Путин сегодня, 7 мая, проведет рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент продолжает работать с регионами»,— уточнил представитель Кремля в ходе пресс-колла. Глава Чечни также поучаствует в некоторых международных встречах Владимира Путина, которые пройдут в расширенном составе делегаций.

Сегодня Владимир Путин, как ожидается, проведет встречи с руководителями Венесуэлы, Кубы, Монголии, Республики Конго. Всего в его графике на 7–10 мая запланировано более 15 международных встреч.