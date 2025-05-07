GTA 6 притормозила с релизом

В Сети появился второй трейлер самой ожидаемой в мире видеоигры GTA 6. Компания Rockstar Games опубликовала трехминутный ролик на своем Youtube-канале, который менее чем за сутки собрал более 32 млн просмотров. СМИ называют проект самым дорогим в истории игровой индустрии. В чем феномен GTA? и что ждет геймеров в новой части? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rockstar Games Фото: Rockstar Games

Новый трейлер шестой части Grand Theft Auto появился через несколько дней после решения Rockstar Games перенести релиз игры на конец мая следующего года. Профильные СМИ писали, что некоторые геймеры восприняли новость слишком близко к сердцу, из-за чего модераторы страницы проекта на Reddit даже закрепили номер горячей линии психологической помощи. Чтобы подбодрить фанатов, разработчики в трехминутном ролике раскрыли некоторые детали сюжета. История будет вращаться вокруг новых Бонни и Клайда — Джейсона и Лусии, которые промышляют грабежами, но оказываются втянутыми в масштабный заговор.

Серия GTA — один из самых успешных проектов в игровой индустрии. Только предыдущей части принадлежат сразу семь рекордов Гиннесса, включая самый кассовый запуск за 24 часа ($815 млн) и самый просматриваемый трейлер видеоигры. На новую часть Rockstar Games потратили свыше $2 млрд. Это почти в полтора раза больше, чем ушло на строительство самого высокого небоскреба в мире — Бурдж-Халифа в Дубае. По слухам, на прохождение игры у геймеров может уйти до 500 часов. Поэтому неудивительно, что разработчикам пришлось переносить релиз, считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Впрочем, по его словам, это может быть не единственная причина: «Возможно, этот перенос связан, как ни странно, с избранием Дональда Траппа и его политикой по отмене современного американского толерантного общества. GTA всегда была игрой про плохих людей, бандитов, неполиткорректность, там звучали шутки, в том числе связанные и с расовой и половой дискриминацией.

Мне кажется, разработчики решили, что называется, добавить больше рок-н-ролла и перца в игру.

Но, скорее всего, они взялись за кусок, который не смогли сразу откусить, и поэтому решили отложить релиз для того, чтобы игру довести до идеала».

По прогнозам Financial Times, в первый год игра принесет около $3 млрд, а ее продажи превысят 40 млн копий, причем около $1 млрд обеспечат только предзаказы. И это при том что игровая индустрия переживает не лучшие времена. Только в прошлом году было уволено почти 15 тыс. сотрудников. А увеличение издержек вынуждает компании резко поднимать цены на игры из-за чего они регулярно сталкиваются с критикой со стороны геймеров. Но Rockstar Games и ее издателю Take-Two это не грозит, уверен эксперт в сфере видеоигр Михаил Пименов: «Компании смогут отбить этот бюджет. Явно шестая часть станет одной из самых популярных игр. Она будет актуальна еще долгое-долгое время, как и пятая. Плюс есть онлайн-составляющая, которая, скорее всего, будет приносить основную часть прибыли».

Пользователи соцсетей уже высоко оценили новый трейлер шестой части GTA. А некоторые коллеги Rockstar Games по индустрии назвали проект «AAA-игрой из будущего». В свою очередь, акции издателя за день подскочили на 3%.

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Валерия Калинина, Егор Парфенов