В начале 2025 года экспорт напитков из Ставрополья вырос на 6%

Ставропольский край в первом квартале 2025 года экспортировал 6,8 тыс. т напитков, что на 6% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В зарубежные страны поставляются алкогольная продукция, минеральная вода и лимонады, причем особенно успешно развивается производство минеральной воды.

«Развиваться нашим экспортно-ориентированным предприятиям помогает национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Основные импортеры продукции Ставропольского края – Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Грузия, Белоруссия»,— отметил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

По словам министра, в 2025 году производитель Нарзана получил лицензию на экспорт в Индию, а минеральной водой «Славяновская» заинтересовались в Китае.

Николай Аксенов