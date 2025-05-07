В волгоградские больницы поступила еще 91 единица нового оборудования

Медицинские учреждения Волгоградской области получили еще 91 единицу современного оборудования. Об этом сообщается на официальном портале органов власти региона.

С начала текущего года в больницы области передали 198 единиц новой медтехники. До конца года количество такого оборудования увеличится до 246.

В облздраве отметили, что скоро лечебные учреждения региона получат девять приборов эндоскопического оборудования и 31 единицу техники для стационаров. Эта работа проводится по линии регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Тем самым удастся серьезно повысить качество диагностики и лечения.

Павел Фролов