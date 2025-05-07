Аэропорты Казани и Нижнекамска восстановили работу

В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 10:20 мск сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения были связаны с обеспечением воздушной безопасности.

Аэропорт Казань приостановил работу сегодня около 4:35 мск. Из-за этого отменили примерно 30 рейсов. Нижнекамск не принимал и не выпускал самолеты с 8:00. Аналогичные ограничения вводились в этих авиагаванях 6 мая.

Временно не работают и столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Ограничения связаны с риском воздушной опасности. В течение вечера 6 мая Минобороны отчиталось суммарно более чем о 70 сбитых украинских беспилотниках над территорией России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 14 БПЛА, уничтоженных на подлете к столице.

Екатерина Отрашкевич