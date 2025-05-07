Часть направлявшихся в Москву самолетов остаются в Саратове

Часть самолетов, которые летели в российскую столицу и приземлились в саратовском аэропорту «Гагарин» 6 мая, сейчас ожидают вылета. Об этом сообщает «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что с пассажирами рейсов работают представители авиакомпаний, люди получают воду и питание. Пассажирам с детьми предложили разместиться в комнате матери и ребенка. По информации пресс-службы «Гагарина», «актуальная информация о статусе рейсов размещается на сайте аэропорта».

Вечером накануне, во вторник, в Саратове осуществили посадку девять самолетов. Причиной их приземления там стала атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Лайнеры летели в Москву из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи.

Павел Фролов