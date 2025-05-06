У петербуржцев до 10 мая не получится проехать по центру города на электросамокатах

В связи с проведением Дня Победы в Санкт-Петербурге до 10 мая будет действовать запрет на парковку (стоянку) и движение на электросамокатах на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского и Центрального районов. О действии ограничений сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти Северной столицы вновь вводят особые правила пользования СИМ во время конгрессно-выставочных и массовых мероприятий. Они также распространяются на электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды, имеющие электродвигатель. Ограничения начали действовать 6 мая, их действие продлится до 16:00 10 мая.

Аналогичный запрет введут в дни проведения Петербургского международного юридического форума, Невского международного экологического конгресса (с 00:00 19 мая до 24:00 23 мая). Во время ПМЭФ ограничения распространятся также Пушкинский район (с 00:00 18 июня до 16:00 22 июня).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суды Петербурга приняли первые иски из-за электросамокатов. Пострадавшие просят взыскать от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Татьяна Титаева