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обновлено 11:09

В Глазове суд вынес приговор местному жителю за незаконное лишение свободы

33-летнего глазовчанина отправили в колонию на три года и два месяца за незаконное лишения свободы двух человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение вынес Глазовский райсуд.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 марта, когда подсудимый, действуя из личной неприязни к соседям, прибил входную дверь их квартиры к дверной коробке гвоздями с помощью монтажного пистолета. В результате потерпевшие не могли покинуть квартиру в течение трех часов, пока не прибыли сотрудники полиции и спасательной службы. При назначении наказания суд учел состояние опьянения подсудимого.

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