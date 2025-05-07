В Глазове суд вынес приговор местному жителю за незаконное лишение свободы

33-летнего глазовчанина отправили в колонию на три года и два месяца за незаконное лишения свободы двух человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение вынес Глазовский райсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 марта, когда подсудимый, действуя из личной неприязни к соседям, прибил входную дверь их квартиры к дверной коробке гвоздями с помощью монтажного пистолета. В результате потерпевшие не могли покинуть квартиру в течение трех часов, пока не прибыли сотрудники полиции и спасательной службы. При назначении наказания суд учел состояние опьянения подсудимого.