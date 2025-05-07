Экс-глава СКР по Приволжскому району Казани оставили в СИЗО до 22 июня

Верховный суд Татарстана оставил экс-руководителя СКР по Приволжскому району Казани Эдуарда Закирова в СИЗО до 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Эдуарда Закирова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, он по просьбе знакомого бизнесмена инициировал возбуждение уголовного дела против другого предпринимателя, который не отдавал денежный долг.

Возбудить уголовного дело ему помогал подчиненный, который также проходит обвиняемым по делу.

Дарья Сайфиева