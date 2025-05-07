В Саратовской области возбудили дело о мошенничестве при ремонте поликлиники

В Саратовской области следствие возбудило уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при капремонте поликлиники в селе Елшанка Воскресенского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в период с 2021 по 2022 годы районная больница заключила с коммерческой организацией контракт на 13 млн руб., в рамках которого предстояло провести капремонт поликлиники. Работы проводились по линии нацпроекта «Здравоохранение».

Предполагается, что представитель подрядчика предоставил ложную информацию об объеме выполненных работ. Организация не исполнила часть контрактных обязательств, гарантийные в том числе. Причиненный ущерб оценили на сумму порядка 500 тыс. руб.

Павел Фролов