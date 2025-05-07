Суд обязал физлицо возместить причиненный волгоградским почвам вред на 260 тыс.

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело выездную проверку и выявило факт несанкционированного сброса строительных отходов в овражную зону с «КАМАЗа» на территории р.п. Городище Городищенского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отходы находятся около здания по ул. Дорожников. В региональном ЦЛАТИ выяснили, что они относятся к V классу опасности. На почву сброшено 6 куб. м отходов.

По результатам проверочных мероприятий виновное лицо обязали выплатить штраф в 40 тыс. руб., а также возместить вред в добровольном порядке на сумму более 260 тыс. руб. Оплата не поступила, после чего Росприроднадзор обратился в суд, который в полном объеме удовлетворил его требования. Судебное решение не вступило в законную силу.

Павел Фролов