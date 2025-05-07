30 рейсов задержали из-за закрытия аэропорта Казани
Из-за введения ограничений в аэропорту Казани на данный момент были задержаны не менее 30 рейсов на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
10 рейсов задержали из-за закрытия аэропорта Казани
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Задержаны вылеты самолетов в Новый Уренгой, Шарм-эль-Шейх, в Анталью и Москву.
На прилет задерживаются самолеты из Томска, Душамбе, Красноярска, Хуаджанта, Антальи, Ташкента. Рейса из Уфы в Казань перенесли с 6:50 на 23:40.
Сегодня ночью в России ограничения вводились в аэропорту Сочи, а также в московских Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово.
Шесть рейсов были отменены.
Казанский аэропорт закрыт на прием и выпуск судов с 04:35.
В 8:00 введены ограничения в аэропорту Нижнекамска.