30 рейсов задержали из-за закрытия аэропорта Казани

Из-за введения ограничений в аэропорту Казани на данный момент были задержаны не менее 30 рейсов на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 10 рейсов задержали из-за закрытия аэропорта Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 10 рейсов задержали из-за закрытия аэропорта Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Задержаны вылеты самолетов в Новый Уренгой, Шарм-эль-Шейх, в Анталью и Москву.

На прилет задерживаются самолеты из Томска, Душамбе, Красноярска, Хуаджанта, Антальи, Ташкента. Рейса из Уфы в Казань перенесли с 6:50 на 23:40.

Сегодня ночью в России ограничения вводились в аэропорту Сочи, а также в московских Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Шесть рейсов были отменены.

Казанский аэропорт закрыт на прием и выпуск судов с 04:35.

В 8:00 введены ограничения в аэропорту Нижнекамска.

Дарья Сайфиева