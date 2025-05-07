В Ярославле отменили штрафы за безбилетный проезд из-за сбоя оплаты

В Ярославской области временно отменяют штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте из-за сбоев в оплате. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

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Министерство региональной безопасности уточнило, что в области введены ограничения на работу мобильного интернета из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это привело к жалобам жителей на неработающий интернет и проблемы с безналичной оплатой в магазинах.

В министерстве пояснили, что из-за этих ограничений могут возникнуть трудности с оплатой проезда в транспорте. «При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут»,— заявили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Яросласской области.

Власти пообещали сообщить о снятии ограничений и полном восстановлении системы оплаты проезда.

Антон Голицын