Трамп считает, что поздно возвращаться к формату G8 с Россией

Президент США Дональд Трамп раскритиковал исключение России из G8. Однако он считает, что возможность вернуть страну в формат «восьмерки» уже упущена. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом FIFA Джанни Инфантино.

«Я думаю, сейчас неподходящее время (возвращать Россию.— "Ъ"). Нет, не сейчас. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением из-за некоторых людей, которые не должны были принимать решения (об исключении РФ.— "Ъ")»,— сказал господин Трамп.

Россия была участницей G8 на протяжении 17 лет, с 1997 года. Российская сторона дважды принимала председательство в G8. В 2014 году планировалось провести встречу лидеров восьми стран в Сочи. Однако в марте того года, после принятия Крыма в состав России, западные страны прекратили работу в формате G8 и вернулись к формату G7. В феврале 2025-го Дональд Трамп заявил, что исключать Россию из «восьмерки» было ошибкой.