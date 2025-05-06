Главные новости за 6 мая. Новороссийск
В Новороссийске генеральная репетиция парада Победы пройдет в ночь с 7 на 8 мая.
В Новороссийске после атаки беспилотников обследовали 267 квартир.
Регоператор привлек 10 новых мусоровозов для обслуживания Новороссийска.
Водолазы собрали 19 т нефтесодержащей смеси в Анапе.
В Новороссийске за год рекордно подорожал картофель.
Новороссийский комбинат хлебопродуктов перевалил в 2024 году 8,4 млн т зерна.
В Новороссийске планируют модернизировать систему оповещения за 11,4 млн руб.
Новороссийский ЦОК АПК проконтролировал экспорт 383 тыс. т растительных масел.
Предприятия Новороссийска отгрузили продукцию на 12,5 млрд руб. с начала года.
В Новороссийске осудят водителя КАМАЗ за наезд на пешехода.
Новороссийск вошел в тройку лидеров Кубани по количеству кофейных заведений.
В порту Новороссийска ветеринары осмотрят кота Бурака из Турции.
В Новороссийске не зафиксировали превышений ПДК после жалоб горожан.