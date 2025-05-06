Главные новости за 6 мая. Новороссийск

В Новороссийске генеральная репетиция парада Победы пройдет в ночь с 7 на 8 мая.

В Новороссийске после атаки беспилотников обследовали 267 квартир.

Регоператор привлек 10 новых мусоровозов для обслуживания Новороссийска.

Водолазы собрали 19 т нефтесодержащей смеси в Анапе.

В Новороссийске за год рекордно подорожал картофель.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов перевалил в 2024 году 8,4 млн т зерна.

В Новороссийске планируют модернизировать систему оповещения за 11,4 млн руб.

Новороссийский ЦОК АПК проконтролировал экспорт 383 тыс. т растительных масел.

Предприятия Новороссийска отгрузили продукцию на 12,5 млрд руб. с начала года.

В Новороссийске осудят водителя КАМАЗ за наезд на пешехода.

Новороссийск вошел в тройку лидеров Кубани по количеству кофейных заведений.

В порту Новороссийска ветеринары осмотрят кота Бурака из Турции.

В Новороссийске не зафиксировали превышений ПДК после жалоб горожан.