Регоператор привлек 10 новых мусоровозов для обслуживания Новороссийска

Компания «Южный региональный оператор» привлекла 10 новых мусоровозов для работы на территории Новороссийска. У машин увеличенная вместимость, что позволит совершать большее количество отходов за один рейс. Об этом сообщили в Telegram-канале регоператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Привлеченная спецтехника работает на колесной базе МАЗ. На линии уже работают восемь машин с большим объемом кузова (16 м) и две машины с кузовами в восемь и 10 кубометров.

Мусоровозы можно загружать из стандартных контейнеров или из «лодочек» объемом до 8 кубометров. Прессующий механизм спецтехники обеспечивает уплотнение собранного мусора до шести раз.

Предполагается, что пополнение автопарка регоператора в Новороссийске позволит снизить риск переполнения контейнеров и стабилизировать график вывоза мусора.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что новый регоператор в Новороссийске заработает после утверждения тарифов. Компания увеличит количество маршрутов с 30 до 40.

Саркис Айвазян