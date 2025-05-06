В порту Новороссийска ветеринары осмотрят кота Бурака из Турции

Спустя три месяца пребывания в морском порту Новороссийска найденного на судне транспортной компании FESCO 12 марта 2025 года кота обследуют ветеринары. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в Южном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«В управление не поступала заявка на проведение ветеринарного контроля в отношении животного (кота), находящегося в морском порту Новороссийска. Компанией FESCO не направлялось в Управление обращение на проведение обследования кота. На сегодняшний день FESCO совместно с департаментом ветеринарии Краснодарского края проводит мероприятия по осмотру животного (кота) с дальнейшей постановкой животного на карантин»,— пояснили в ведомстве на запрос «Ъ-Новороссийск».

Все это время найденный моряками кот не может покинуть таможенную зону порта Новороссийска без оформления соответствующих документов. Животному дали кличку Бурак и обеспечили всем необходимым.

Ранее юрист Надежда Гуселетова рассказала «Ъ-Новороссийск», что при соблюдении порядка ввоза животных процедура займет не более суток. В транспортной компании FESCO на запрос не ответили.

Алена Воробьева