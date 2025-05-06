Водолазы собрали 19 тонн нефтесодержащей смеси в Анапе

Специалисты МЧС России 5 мая извлекли 19 тонн нефтесодержащей смеси из акватории Анапы, продолжая масштабную операцию по ликвидации загрязнения Черного моря. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

Водолазы вручную подняли со дна Черного моря 104 мешка с мазутом общим весом около 5,2 т. Работы проводились в районе устья реки Можепсин.

Еще 13,8 т водно-мазутной смеси удалось собрать с помощью эжекторных установок возле причала пляжа «Эра». При благоприятных погодных условиях очистка морского дна от нефтепродуктов ведется каждый день.

По имеющимся данным, в районе Анапы и Темрюкского района суммарно собрано уже 643 т песчано-мазутной смеси.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что группу водолазов по ликвидации разлива мазута расширят до 159 человек.

Саркис Айвазян