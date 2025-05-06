Предприятия Новороссийска отгрузили продукцию на 12,5 млрд рублей с начала года

Объем отгрузки промышленной продукции производства в Новороссийске за I квартал 2025 года составил 12,5 млрд руб. Новороссийск вошел в тройку лидеров предприятий промышленного комплекса после Абинского района (23,3 млрд руб.) и Краснодара (16,1 млрд руб.), сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Наибольший объем отгрузки обеспечили предприятия станкостроения и машиностроения, химической, фармацевтической, медицинской и легкой промышленности. Также устойчивую положительную динамику демонстрируют предприятия деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, производители резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования»,— рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По его словам, в краевом рейтинге тройка лидеров не изменилась. За I квартал 2025 года отгрузка промпродукции в Краснодарском крае выросла на 3,3%, при этом на столько же снизился объем производства. Всего с начала текущего года краевые производители реализовали промышленную продукцию на сумму более 135,3 млрд руб.

Алена Воробьева