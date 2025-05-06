В Новороссийске планируют модернизировать систему оповещения за 11,4 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила аукцион на поставку оборудования автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города. Начальная цена контракта 11,4 млн руб. Авансирование не предусмотрено.

В описании закупки указано, что в Новороссийске создана и находится в постоянной готовности к применению муниципальная система оповещения населения. В рамках проведения ее модернизации и реконструкции в 2025 году устанавливаются 11 новых сиренно-речевые установок. Кроме того, будут заменены шесть устройств выслуживших сроки эксплуатации.

Новые средства оповещения появятся на улицах Мира, Мурата Ахеджака, Алексея Матвейкина, Кубанской, а также на Сухумском и Анапском шоссе, в Цемдолине, поселке Верхнебаканском, селе Гайдук, селах Владимировке и Кирилловке.

Заявки на аукцион принимаются до 14 мая 2025 года. Согласно проекту контракта монтажные и пуско-наладочные работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней со дня его подписания.

Людмила Налтакян