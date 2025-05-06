В Новороссийске генеральная репетиция парада Победы пройдет в ночь с 7 на 8 мая

Генеральная репетиция парада Победы в Новороссийске запланирована в ночь с 7 на 8 мая. В ней примут участие казаки-черноморцы, которые пройдут парадным маршем в особо парадной форме, сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Черноморского казачьего округа Фото: пресс-служба Черноморского казачьего округа

«Атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин провел с казаками инструктаж и репетицию приветствия принимающего парад начальника местного гарнизона, командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова»,— говорится в сообщении.

Казачество на параде будет представлено парадными коробками Новороссийского, Геленджикского и Туапсинского районных казачьих обществ, участников СВО, взвода барабанщиков и двух парадных расчетов Новороссийского казачьего кадетского корпуса, почетным караулом Кубанского казачьего войска и конной группой Натухаевского станичного казачьего общества.

В Краснодарском крае парад Победы будет проведен только в Новороссийске по решению Минобороны РФ. Всего на момент принятия решения о проведении парада Победы на Кубани в городе-герое в феврале этого года речь шла об участии 1,2 тыс. человек, включая 650 военнослужащих, казаков и кадетов, а также военной техники и колонны ретро-автомобилей.

Алена Воробьева