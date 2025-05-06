В Новороссийске не зафиксировали превышений ПДК после жалоб горожан

В Новороссийске 5 мая жители нескольких районов жаловались на неприятный запах, предположительно исходящий от метилмеркаптана. Об этом сообщили в Telegram-канале Каспийского трубопроводного консорциума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 2023 года на границе санитарно-защитной зоны Морского терминала КТК и жилой застройки работает стационарный пост системы контроля качества воздуха. Показания объекта постоянно отслеживают состояние атмосферного воздуха в зоне операционной деятельности терминала.

По результатам измерений, 5 мая в Новороссийске в период с 00:00 до 16:00 превышений ПДК не обнаружено.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что власти Новороссийска прокомментировали жалобы горожан на запах нефтепродуктов в городе.

Саркис Айвазян