В Новороссийске осудят водителя КАМАЗ за наезд на пешехода

Виновник дорожно-транспортного происшествия предстанет перед судом в Новороссийске за наезд на местного жителя на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

27-летний житель Усть-Лабинска, управляя автомобилем КАМАЗ в Новороссийске осенью 2024 года, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Восточном районе города по улице Мефодиевской. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший получил телесные повреждения с последующим причинением тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления в ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), передано в суд. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.