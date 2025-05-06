В Новороссийске работают почти 100 кофеен

Новороссийск вошел в тройку лидеров Кубани по количеству кофейных заведений. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в городе на апрель 2025 года работают 98 кофеен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Лидером среди городов Юга России по количеству кофеен стал Краснодар (802 заведения), на втором месте расположился Сочи (517 заведений).

В столице России зафиксировали около 5 тыс. кофеен, в Ростове-На-Дону – 443, а в Ставрополе – 182.

В декабре 2024 года Краснодар стал кофейной столицей России. Эксперты подсчитали плотность населения: на каждые 10 тыс. местных жителей приходится в среднем семь кофеен.

Саркис Айвазян