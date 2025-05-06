Новороссийский ЦОК АПК проконтролировал экспорт 383 тыс. тонн растительных масел

Новороссийский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» ФГБУ («ЦОК АПК») проконтролировал экспорт 383 тыс. т растительных масел в I квартале 2025 года через порты Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

«По итогам первого квартала 2025 года под контролем специалистов Новороссийского филиала экспортировано более 383 тыс. т растительных масел. Из них более 339 тыс. т подсолнечного масла поставлялось в 11 стран, среди которых лидерами по объемам отгрузок стали Турция, Иран, Индия, Египет и Марокко»,— уточнили в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

С начала года экспорт рапсового масла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 27% и составил 44 тыс. т. В прошлом году рапсовое масло импортировал только Китай. С начала 2025 года продукция экспортируется в Китай и Тунис. Экспорта соевого масло в I квартале текущего года не производилось.

Алена Воробьева