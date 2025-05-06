В Новороссийске после атаки беспилотников обследовали 267 квартир

Специалисты администрации Новороссийска обследовали 267 квартир после атаки БПЛА. Сильно повреждены шесть квартир, 192 объектам причинен легкий ущерб, составлено 185 актов. Часть квартир еще не актированы, так как собственники проживают в других регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Эксперты продолжают обследование поврежденных зданий. В жилом комплексе «Аврора» подтверждена целостность несущих стен, урон нанесен лишь ограждающим конструкциям. Наибольшие разрушения выявлены в доме по адресу ул. Суворовская, 71, где повреждена несущая стена. Работоспособное состояние объекта ограничено, угрозы обрушения дома нет.

«В Новороссийске продолжает действовать режим. Действующим законодательством установлено, что материальная помощь оказывается только собственникам, постоянно проживающим и зарегистрированным в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации. По каждой ситуации индивидуально прорабатываем всевозможные пути решения, чтобы оказать помощь в восстановлении жилого имущества»,– подчеркнул глава города.

Сейчас лаборатория проводит испытания, после чего будет подготовлен акт о состоянии конструкций. Проектирование восстановительных работ по двум пострадавшим домам завершится в течение двух недель, после чего стартуют работы.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что В Новороссийске 6 мая дадут заключение по пострадавшему ЖК «Аврора». В результате атаки БПЛА в доме повредили более 30 квартир.

Саркис Айвазян