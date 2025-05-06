В Новороссийске за год рекордно подорожал картофель

Год назад, в мае 2024 года, стоимость одного кг картофеля в Новороссийске составляла 28,10 руб., в 2025 году на начало мая цена возросла до 111,13 руб. за 1 кг, что почти в четыре раза выше аналогичного показателя прошлого года. Данные с мониторингом стоимости продуктов опубликовал Краснодарстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость картофеля в Новороссийске бьет рекорды среди потребительских цен. Согласно Росстату, на 28 апреля средняя стоимость картофеля в регионах России была 85,4 руб. за 1 кг. На Кубани самый дорогой картофель в Новороссийске (111,13 руб.), на втором месте Сочи (107,16 руб.), на третьем — Армавир (102,35 руб.). Самый дешевый картофель, который продается в Краснодарском крае, можно купить в Туапсе за 95,73 руб.

Скачок цен на овощную культуру образовался в прошлом году. В начале июня 2024 года картофель в Новороссийске стоил уже 39,60 руб. По данным мониторинга цен Краснодарстата на 13 января 2025 года, стоимость 1 кг картофеля в Новороссийске достигла 76,47 руб. Но и тогда это была самая высокая цена на Кубани. Например, в Ейске картофель стоил дешевле других городов Краснодарского края — 60,99 руб.

Алена Воробьева