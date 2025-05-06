В Индонезии хотят стерилизовать бедняков

Губернатор индонезийской провинции Западная Ява Деди Мульяди предложил стерилизовать мужчин-бедняков. По его мнению, это поможет бороться с нищетой и контролировать рождаемость. А для мотивации граждан на прохождение такой процедуры губернатор предложил выплачивать стерилизуемым по 500 тыс. рупий (около $30), пишет Jakarta Globe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ed Wray / AP Фото: Ed Wray / AP

Губернатор также заявил, что стерилизация должна стать обязательным условием для получения соцпомощи. «Мы хотим гарантировать, что помощь будет распределена справедливо между семьями. Если вазэктомия поможет сбалансировать нагрузку, то ее следует рассмотреть»,— утверждает Деди Мульяди.

Его предложение раскритиковали активисты и мусульманское духовенство. По словам представителей религиозных групп, с 1979 года действует фетва, запрещающая вазэктомию. Совет мусульманских богословов Западной Явы также высказал озабоченность, что стерилизация может привести к бесплодию или использоваться несознательными мужчинами в аморальных целях — например, для внебрачных отношений. Власти провинции заявили, что поступят в этом вопросе в соответствии с решением совета.

Алена Миклашевская