Объем отгрузки промышленной продукции Кубани превысил 135 млрд рублей

Промышленные предприятия Краснодарского края за первый квартал 2025 года реализовали продукцию на сумму свыше 135,3 млрд руб. По данным Краснодарстата, это на 3,3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Наибольший вклад в общий объем реализации внесли компании станкостроения и машиностроения, химической, фармацевтической, медицинской и легкой промышленности. Положительную динамику также демонстрируют предприятия деревообработки и целлюлозно-бумажной отрасли, изготовители резиновых и пластмассовых изделий, производители электрооборудования.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что первое место занимает Абинский район, чьи предприятия отгрузили товаров на сумму более 23,3 млрд руб. На втором месте Краснодар с объемом реализации свыше 16,1 млрд руб., на третьем — Новороссийск с показателем 12,5 млрд руб. В пятерку лидеров также вошли Белореченский и Тимашевский районы.

«За первый квартал на фоне высокой ключевой ставки на три процента снизился объем производства, что характерно для ситуации в целом в России в отраслях обрабатывающей промышленности. Со своей стороны, мы продолжаем поддержку предприятий промышленного комплекса, в том числе Фонд развития промышленности региона предоставляет гранты»,— сообщил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

По словам главы ведомства, система господдержки включает восемь направлений субсидирования в рамках региональной программы развития промышленности. Среди них новая мера — компенсация до 50% затрат на приобретение отечественного оборудования. Кроме того, действуют 13 программ льготного кредитования через Фонд развития промышленности региона.

Сейчас в Краснодарском крае зарегистрировано более 13,3 тыс. предприятий с производственными видами деятельности. Основные объемы выпуска и реализации обеспечивают свыше 300 компаний.

Алина Зорина