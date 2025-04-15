На ремонт трассы в Курской области выделяют почти 2 млрд рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» опубликовало открытый конкурс для выбора подрядчика для капитального ремонта 24,7 км автодороги Курск —Воронеж (Р-298) — Р-22 «Каспий». Начальная стоимость контракта — 1,95 млрд руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Контракт подразумевает разработку проекта, ликвидацию пучинистых участков, обновление дорожной одежды, расчистку и замену труб, нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков. Провести работы необходимо с момента заключения контракта до 30 сентября 2027 года. При этом гарантия на основание дорожной одежды составит шесть лет, на верхний слой покрытия — четыре года, на искусственные сооружения — шесть лет, на электроосвещение — восемь лет, а на дорожные знаки — десять лет.

Срок подачи заявок на конкурс — до 22 апреля, итоги планируют подвести 24 апреля.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» опубликовало сразу девять конкурсов на содержание воронежских участков автодороги Курск — Воронеж за 1,1 млрд руб.

Ульяна Ларионова