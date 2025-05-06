Песков: национальные интересы России превыше цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национальные интересы страны стоят выше любых колебаний мировых цен на нефть. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что снижение стоимости нефти может подтолкнуть Россию к урегулированию конфликта в Украине.

«Цены на нефть — важный фактор для бюджетообразования и экономики, это сохраняет свою актуальность. Но в любом случае национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть»,— подчеркнул господин Песков.

По его словам, Москва внимательно следит за международной конъюнктурой и продолжает работать в формате ОПЕК+ для поддержания оптимального уровня цен.

Недавнее решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае и июне на 411 тыс. баррелей в день привело к падению стоимости Brent ниже $60 за баррель во второй раз за апрель. Эксперты Goldman Sachs уже понизили прогноз цены нефти до конца 2025 года и 2026 года. Министерство финансов России сократило прогнозные нефтегазовые доходы бюджета 2025 года на 2,6 трлн руб., что согласуется с изменениями бюджетного правила и обсуждениями о снижении базовой цены нефти до $50.