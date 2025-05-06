Кубань экспортировала 90 тысяч тонн масличных культур в I квартале 2025 года

Краснодарский край экспортировал более 90 тыс. т масличных культур в I квартале 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Новороссийский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК»).

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В структуре экспорта преобладают семена льна — 73,8 тыс. т. Культуру приобрели четыре страны: Китай, Турция, Израиль и Бангладеш. Семена горчицы в объеме 7,4 тыс. т отгрузили в Бангладеш и Индию.

Плоды кориандра общим объемом 9,5 тыс. т импортировали семь государств, включая Индию, Индонезию, ОАЭ и Пакистан. Семена сафлора в количестве 2,8 тыс. т поставили в Турцию, Филиппины и ОАЭ.

Вся продукция, вывозимая через порты региона, проходит проверку в испытательных лабораториях Новороссийского филиала ФГБУ. По итогам 2024 года экспорт масличных из портов Краснодарского края достиг 420 тыс. т, что в 1,3 раза превышает показатели предыдущего года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что производители пищевой продукции Краснодарского края в 2024 году отгрузили товаров собственного производства на 623,7 млрд руб., что на 10,3% больше, чем в 2023 году.

Нурий Бзасежев