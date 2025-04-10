Кубанские производители отгрузили пищевой продукции на 624 млрд рублей

Производители пищевой продукции Краснодарского края в 2024 году отгрузили товаров собственного производства на 623,7 млрд руб., что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Краснодарский край стал первым регионом страны, в котором ввели отдельную меру поддержки для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2022 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева расширен перечень производств по программе "Пищевик" и выделен лимит в 750 млн руб. на 2022–2024 годы. В рамках программы предоставляются займы предприятиям пищевой промышленности на реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание нового или модернизацию действующего производства. Максимально возможная сумма займа в 2025 году была увеличена с 50 млн руб. до 100 млн руб., максимально возможный срок займа — пять лет»,— рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», наибольшие темпы роста в прошлом году зафиксированы в масложировой отрасли (110% по нерафинированному маслу), крахмало-паточном производстве (118,4% по патоке), молочном секторе (108% в пересчете на цельное молоко), а также в выпуске минеральной и питьевой воды (118,2%) и безалкогольных напитков (121,4%).

«По производству масла растительного 2024 год можно считать эталонным — впервые в масложировой отрасли Кубани произведено почти 1,3 млн тонн растительного масла, доля в российских объемах составила 12%»,— отметили в минсельхозе Краснодарского края.

В 2024 году сократилось производство сахара (83,8% по отношению к уровню предшествующего года), муки (97,8%) и плодовоовощных консервов (88%).

По оперативным данным Краснодарстата, на Кубани в 2024 году в сфере производства пищевой продукции работали 1282 предприятия. В сравнении с 2023 годом количество таких предприятий на Кубани выросло на 2,6% (на 32 организации). На крупный и средний бизнес пришлось 89,8%, на малый — 10,2%. Среднесписочная численность работников отрасли (без внешних совместителей) в 2024 году составила 48,9 тыс. человек.

Маргарита Синкевич