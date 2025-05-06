The Information: самый тонкий iPhone сможет подзаряжаться от чехла

Готовящийся к выходу смартфон iPhone 17 Air сможет подзаряжаться от аксессуара Smart Battery Case — специального чехла с интегрированным аккумулятором. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники внутри Apple.

Разработчики были вынуждены пойти на эту меру, так как рекордно тонкий корпус iPhone 17 Air — всего 5,5 мм — лишит устройство привычной автономности: внутренние тесты показали, что лишь 60–70% пользователей смогут дотянуть до конца дня без подзарядки, тогда как у других моделей этот показатель достигает 80–90%. Также в iPhone 17 Air смогут поместиться только один динамик и одна камера, а слот для физических SIM-карт уступит место eSIM.

Поставщики Apple, опасаясь низкого спроса на нестандартный форм-фактор, намерены выделить на сборку iPhone 17 Air не более 10% производственных мощностей. Официальный дебют модели ожидается в сентябре 2025 года, чехол-аккумулятор будет доступен как дополнительный аксессуар.

Евгений Федуненко