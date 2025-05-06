Участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области станет шестиполосным

Участок трассы М-4 «Дон», пролегающий через Ростовскую область, планируется расширить до 6-ти полос. Расширение затронет более 90 км дороги, сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на зампредседателя правительства Марата Хуснуллина. Данный отрезок автомагистрали пролегает через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также затрагивает территории городов Каменск-Шахтинский и Шахты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«За последние годы нам удалось поэтапно выполнить огромный объем работ по модернизации М-4 «Дон». Теперь мы начинаем реконструкцию участка с 933-го по 1024-й км в Ростовской области. Помимо расширения проезжей части запланирован комплекс мероприятий на искусственных сооружениях»,— прокомментировал господин Хаснуллин.

По словам эксперта, будут модернизированы 11 транспортных узлов. Для ликвидации одноуровневых пересечений с другими дорогами, три из них возведут заново. Помимо этого, намечена реконструкция 16 мостовых конструкций и строительство еще четырех новых мостов. В ходе дорожных работ строители установят наружное освещение, барьерные и сетчатые ограждения, шумозащитные экраны и автоматизированную систему управления дорожным движением.

По информации на сайте госкомпании «Автодор», на проект по расширению трассы направлено более 100 млрд руб. Также на участке дороги появятся новые развязки и мосты. При этом, конкретных сроков завершения реконструкции пока нет. Известно лишь, что расширенная автодорога станет платной.

Валентина Любашенко, Мария Хоперская