«Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2 и вышел в финал «Фонбет» play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счет в серии до четырех побед — 4:1.

В составе хозяев отметились Александр Радулов (7-я и 59-я минуты) и Егор Сурин (36, 52). У гостей отличились Скотт Уилсон (23) и Александр Хмелевский (48).

«Локомотив» второй сезон подряд выходит в финал play-off. В прошлом году ярославцы «всухую» уступили магнитогорскому «Металлургу» — 0:4. «Локомотив» также играл в финале первого розыгрыша Кубка Гагарина в 2009 году. Тогда клуб проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:4 в серии.

Для главного тренера команды Игоря Никитина этот финал станет пятым в карьере. Он завоевывал Кубок Гагарина в 2019 году, когда возглавлял московский ЦСКА.

В этом сезоне «Локомотив» завоевал Кубок Континента — награда, ежегодно вручаемая победителю регулярного чемпионата КХЛ. За всю историю лиги лишь однажды обладатели этого трофея выигрывали Кубок Гагарина — ЦСКА в 2019 году.

Соперником «Локомотива» в решающем раунде play-off станет победитель серии между московским «Динамо» и челябинским «Трактором», в которой на данный момент лидируют последние со счетом 3:1.

Финал стартует 13 мая в Ярославле.

Таисия Орлова