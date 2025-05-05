СМИ: Израиль и США нанесли ответные удары по Йемену

Портовый город Ходейда на западе Йемена подвергся ракетному обстрелу, передает йеменский телеканал «Аль-Масира». The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников пишет, что удар нанесли военно-воздушные силы Израиля и США.

Удары по территории, которая находится под контролем йеменских хуситов, стали ответом на запуск баллистической ракеты по территории Израиля. 4 мая власти страны заявили, что обломки упали на территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

«Аль-Масира» пишет, что ВВС США и Израиля нанесли шесть ударов по Ходейде. Повреждены инфраструктура порта и гражданские объекты. Незадолго до этого хуситы также сообщали об ударах по столице Йемена Сане.

Утром 4 мая ЦАХАЛ заявил о падении баллистической ракеты на территории аэропорта Тель-Авива. Произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек. Хуситы подтвердили, что ракета была запущена с территории Йемена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».