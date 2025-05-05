К 80-летию Победы власти Северной Осетии выделили ветеранам 9,5 млн рублей

Власти Северной Осетии направят 9,5 млн руб. на единовременные выплаты 625 ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Выплаты выделят из республиканского бюджета. Они составят 100, 50, 30 и 10 тыс. руб.»,— следует из сообщения.

Среди тех, кто получит финансовую помощь, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, лица с нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и другие категории граждан.

Николай Аксенов