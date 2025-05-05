Более тысячи абонентов остались без света после обстрела ВСУ Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Зафиксировано не менее шести взрывов. По словам господина Балицкого, без света остались 1152 абонента.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки»,— написал губернатор Запорожской области в Telegram-канале.

Сегодня, 5 мая, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели трех человек при ударе дронов ВСУ. Один беспилотник ударил по автомобилю в селе Щеголек в Беловском районе. В результате погибли две женщины. Другой БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Званном Глушковского района. Погиб водитель.