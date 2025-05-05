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На должность ректора ПГГПУ претендуют три кандидата

На должность ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) претендуют три кандидата. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Константин Егоров

Константин Егоров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Константин Егоров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В список претендентов, допущенных к аттестации комиссией Минпросвещения России, вошли действующий ректор ПГГПУ Константин Егоров; доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике, и. о. начальника научного отдела Ирина Власова; декан исторического факультета Дмитрий Шмуратко. 

Выборы ректора ПГГПУ пройдут на конференции работников и обучающихся в начале июля. 

Действующий руководитель вуза Константин Егоров был назначен врио ректора ПГГПУ в 2019 году. В ноябре 2020 года был назначен ректором со сроком полномочий в пять лет.  

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