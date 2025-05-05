На Дону количество хранимого зерна сократилось на 54%

В Ростовской области сократилось количество запасов зерна. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«К началу апреля 2025 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Ростовской области содержалось на хранении 1177,2 тыс. т. зерна, что на 1374,8 тыс. т., или на 53,9% меньше, чем на 1 апреля 2024 года»,— говорится в сообщении ведомства.

В сельскохозяйственных организациях запасы, в сравнении с 2024 годом, запасы уменьшились на более чем 721 тыс. т. (55,6%), а в заготовительных и перерабатывающих организациях сократились на около 654 тыс. т. (52,1%).

Константин Соловьев