В Башкирии нашли тело упавшего с катамарана туриста

В Белорецком районе нашли тело пропавшего 69-летнего туриста, сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

Согласно пресс-релизу регионального МЧС, пенсионер пропал вчера на реке Малый Инзер, когда проходя Айгирские пороги, упал с катамарана. Его унесло вниз по течению. Туриста искали спасатели госкомитета, дежурившие неподалеку. Выяснилось, что пропавший был в составе незарегистрированной тургруппы из 12 человек, которая приехала из Свердловской области.

Тело пенсионера нашли в четырех километрах ниже по течению.

Венера Хисамова