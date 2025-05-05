В Оренбуржье суд вынес приговор по делу о мошенничестве с чужим имуществом на 15 млн рублей

Суд признал 39-летнюю жительницу Бузулука виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По версии следствия и суда, с 2020 года по 2022 год подсудимая с опытом в сфере сопровождения сделок с недвижимостью договорилась продать объекты недвижимости, принадлежащие потерпевшим. Для этого она использовала доверительные отношения с ними.

Продав земельные участки и жилые дома, жительница не передала полученные деньги потерпевшим. На протяжении длительного времени она скрывала факт совершения сделок. Обвиняемая причинила владельцам недвижимости ущерб на сумму свыше 15 млн руб.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 500 тыс. руб. и ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также удовлетворены требования потерпевших о возмещении материального ущерба.

Руфия Кутляева