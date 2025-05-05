Сеченовский университет зарегистрировал ПО для ранней диагностики рака

Сеченовский университет получил государственное регистрационное удостоверение на систему «Онкопро» — программное обеспечение для определения вероятности наличия риска злокачественных новообразований. Программный продукт официально получил статус медицинского изделия и может быть использован в клинической практике. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

Работу над системой совместно вели Институт персонализированной онкологии Сеченовского университета и Институт системного программирования РАН имени В. П. Иванникова.

«Онкопро» на основе анализа крови на уровни онкомаркеров с помощью математических методов определяет вероятность наличия шести онкологических заболеваний — рака легкого, почки, молочной железы, яичника или предстательной железы, колоректального рака. Всего в расчете задействовано 12 онкомаркеров. На протяжении последних лет ПО апробировали в клиническом центре, что, по словам создателей системы, позволило убедиться в его точности и надежности.

В будущем разработчики намерены расширить количество видов рака, риск наличия которых определяет «Онкопро».

Наталья Костарнова