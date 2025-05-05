В парусной регате в Новороссийске приняли участие 140 спортсменов

Краевая крейсерская регата состоялась в Новороссийске в честь 80-й годовщины Великой Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Любители и профи парусного спорта, в числе которых также были новороссийские яхтсмены, удивили зрителей виртуозными маневрами и профессиональным управлением. В регате приняли участие представители разных российских регионов: свыше 140 спортсменов и 15 яхт»,— написал господин Кравченко.

Юным яхтсменам из каждого города-участника регаты организаторы дарят по три яхты класса «Оптимист», которые подходят для участия во всероссийских и международных стартах. В этом году парусная крейсерская регата проходит в Краснодарском крае второй раз.

В соревнованиях приняли участие любители и профи парусного спорта, в числе которых также были новороссийские яхтсмены. Лучшим командам по итогам первого этапа вручили награды. Заключительный этап и награждение победителей состоятся в Геленджике 7 мая.

Алена Воробьева