Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» после победы над «Сент-Луис Блюз» прошел в четвертьфинал play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На следующем этапе «Виннипег» сыграет с «Далласом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Carey Lauder-Imagn Images / Reuters Фото: James Carey Lauder-Imagn Images / Reuters

В других матчах «Вегас Голден Найтс» встретится с «Эдмонтон Ойлерс», «Торонто Мэйпл Лифс» — с «Флорида Пантерс», «Вашингтон Кэпиталс» — с «Каролина Харрикейнс».

Первый матч четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли пройдет между «Торонто» и «Флоридой» в Канаде в ночь на 6 мая. Все серии play-off НХЛ проводят до четырех побед одной из команд.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида». В прошлом сезоне она обыграла «Эдмонтон» со счетом 4:3 и впервые в истории стала чемпионом НХЛ.