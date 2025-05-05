«Виннипег» прошел первый раунд play-off НХЛ, отыгравшись в конце решающего матча

«Виннипег Джетс» стал последним участником четвертьфинала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В решающем седьмом матче серии стартового раунда против «Сент-Луис Блюз» команда на своем льду взяла верх во втором овертайме — 4:3.

Победную шайбу на 97-й минуте матча забросил Адам Лаури. Хозяева ушли от поражения в конце основного времени. За 2 минуты до конца они проигрывали со счетом 1:3, но спаслись благодаря голам Владислава Наместникова и Коула Перфетти. Последний забил за три секунды до финальной сирены. Перфетти также записал на свой счет первый гол «Виннипега» в матче (32). Защитник Нил Пионк отметился тремя результативными передачами (в том числе в эпизоде с победной шайбой) и установил рекорд клуба по времени, проведенному на площадке (46 минут 15 секунд). У «Сент-Луиса» отличились Джордан Кайру (2), Матьё Джозеф (8) и Радек Факса (40).

В следующем раунде «Виннипег» сойдется с «Даллас Старс». Серия начнется в Канаде — «Виннипег» выиграл регулярный чемпионат НХЛ и гарантировал себе преимущество домашней площадки до конца розыгрыша Кубка Стэнли. В других противостояниях «Вегас Голден Найтс» встретится с прошлогодним финалистом «Эдмонтон Ойлерс», «Торонто Мэйпл Лифс» — с действующим обладателем трофея «Флорида Пантерс», «Вашингтон Кэпиталс» — с «Каролина Харрикейнс».

Второй раунд play-off НХЛ начнется в ночь на 6 мая матчем между «Торонто» и «Флоридой».

Роман Левищев