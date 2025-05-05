«Бессмертный полк» зарегистрировал в Роспатенте эмблему

Общероссийское движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция в этом году. Об этом сообщило «РИА Новости», изучив базу ведомства.

Как отметили в агентстве организация подала заявку в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент зарегистрировал товарный знак сроком до 2033 года.

Эмблема представляет собой красную звезду, внутри которой расположен Георгий Победоносец. Сверху расположена надпись: «Бессмертный полк». Как указано в заявке, логотип будет использоваться для производства и продажи ювелирных украшений, сумок, рюкзаков, посуды, головных уборов и игрушек. Кроме того, в документе также указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.