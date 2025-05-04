В 2025 году в Марий Эл планируют обновить 11 светофоров на сумму не менее 20 млн рублей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Марий Эл планируют обновить 11 светофоров за 20 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В 2025 году в Марий Эл планируют обновить 11 светофоров за 20 млн рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На трассе «Йошкар-Ола — Уржум» в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» установят семь новых светофоров, сообщал Минтранс республики.

Шесть из них будут вызывными, с кнопкой для пешеходов. Это решение принято для повышения безопасности в местах с небольшим потоком пешеходов. Светофоры появятся рядом с населенными пунктами: село Ежово (18 км), поселок Юбилейный (25 км) и поселок Алексеевский (32 и 33 км). Также они будут установлены у поселка Ургакш (39 и 41 км).

Влас Северин